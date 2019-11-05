كوريا الشمالية: تقرير أمريكا بشأن الإرهاب يظهر ”سياسة عدائية“ ويصعب المحادثات‎

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الثلاثاء، إن وصف تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي لها بأنها دولة راعية للإرهاب يعد مثالًا على ”السياسة العدائية“ التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تمنع محادثات نزع السلاح النووي من المضي قدمًا.

وأجرت كوريا الشمالية ومسؤولون أمريكيون محادثات في أكتوبر تشرين الأول للمرة الأولى منذ أن اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يونيو حزيران على استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي، لكن المحادثات انهارت وقال مبعوث كوريا الشمالية إن ”الولايات المتحدة لم تبد مرونة“.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن التقرير ”يثبت مرة أخرى“ أن رفض الولايات المتحدة لكوريا الشمالية يشير إلى ”سياسة عدائية“.

وأضاف ”قنوات الحوار بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة تتقلص شيئًا فشيئًا بسبب مثل هذه السلوكيات“.

وكان كيم جونج أون قد حدد في أبريل نيسان موعدًا نهائيًا بحلول نهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي.

وقال عضو البرلمان الكوري الجنوبي لي إيون-جاي، أمس الاثنين، بعد أن حضر إفادة من جهاز المخابرات الوطني الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تجريان جولة أخرى من المحادثات على مستوى مجموعات العمل في وقت قريب ربما يكون في منتصف نوفمبر تشرين الثاني لتسريع وتيرة تقدم.

وأكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في 2018 الصادر في الأول من نوفمبر تشرين الثاني، إعادة تصنيف كوريا الشمالية باعتبارها دولة راعية للإرهاب قائلًا إن ”حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قدمت الدعم مرارًا لأعمال الإرهاب الدولي وتورطت في اغتيالات على أراضي دول أجنبية“.

وما زال أربعة كوريين شماليين، اعتبرتهم الشرطة الماليزية مشتبهًا فيهم في واقعة اغتيال كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لكيم جونج أون، في عام 2017، طلقاء.