أمريكا تخصص 20 مليون دولار مكأفاة للعثور على ضابط مختطف في إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، تخصيص مكأفاة قدرها 20 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات للعثور على الضابط المتقاعد في مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي روبرت ليفنسون الذي اختفى أثره في جزيرة كيش الإيرانية في 9 من مارس 2007.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية، عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أن ”الحكومة منحت مكافأة قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى العثور على الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ليفنسون“.

وكان الضابط الأمريكي المتقاعد ليفنسون اختفى في جزيرة كيش جنوب إيران في مارس 2007، فيما تنفي طهران وجوده على أراضيها.

وأصدرت عائلة ليفنسون بيانًا الاثنين دعت فيه الحكومة الإيرانية إلى إنهاء ”احتجاز الرهائن“.

وقال البيان ”إن هذه الرسالة واضحة من حكومتنا (الأمريكية) بأهمية عودة روبرت ليفنسون إلى أسرته وأصدقائه الذين يحبونه مهمة، ويجب على السلطات الإيرانية إعادته.

وفي مارس 2012، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه منح مكافأة قدرها مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي للوصول إلى روبرت ليفنسون.

وبعد ثلاث سنوات، ومع عدم وجود معلومات إضافية من ليفنسون، رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي مكأفاة من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار.

ومنذ اختفاء ليفنسون نشرت له صور ومقاطع فيديو بين عامي 2010 و 2011، وقد ظهر بلحية وشعر طويل بزي اللباس البرتقالي مماثلة للسجناء في معتقل غوانتنامو.