إيران تعلق على عقوبات أمريكية جديدة ضد عسكريين ونجل خامنئي‎

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي مساء الإثنين، العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على مسؤولين عسكريين بارزين ومقربين من المرشد علي خامنئي، بـ“العقوبات الجوفاء“.

وقال موسوي بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الإيرانية، إن ”هذه العقوبات جوفاء وتعكس يأس وعجز الإدارة الأمريكية في استخدام الآليات الدبلوماسية والمنطقية“، مضيفًا أنه ”لا يمكن للولايات المتحدة استبدال الجلاد بالضحية“.

وأوضح أن ”فرض النظام الأمريكي للعقوبات أحادية الجانب قد وضع نظامه في حالة سلبية، وأعلن أحيانًا فرض عقوبات سخيفة للتخفيف من الإحباط بسبب فشل الإرادة الأمريكية تجاه الشعب الإيراني“.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرض عقوبات على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، و9 شخصيات، بينهم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني علي خامنئي.