النواب الأمريكي ينشر دفعة أولى من التحقيقات المغلقة في قضية عزل ترامب

كشف مجلس النواب الأمريكي عن أول مجموعة من الشهادات التي تم الحصول عليها في التحقيقات المغلقة ضمن قضية محاكمة الرئيس دونالد ترامب بخصوص اتصالاته بأوكرانيا.

وتضم الدفعة من الشهادات التي أصدرها مجلس النواب، الإثنين ، إفادة السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش وكبير مسؤولي وزارة الخارجية مايكل ماكينلي.

ويمثل هذا النشر للشهادات مرحلة جديدة للتحقيق الذي يتولاه الديمقراطيون، فيما إذا كان الرئيس ترامب قد ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيقات تطال منافسه السياسي، نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وفي بيان مشترك لرؤساء لجان الاستخبارات الداخلية والخارجية والإشراف والإصلاح في مجلس النواب، وُصف هذا النشر للشهادات بأنه إطلاع للراي العام الأمريكي على تفاصيل القضية، يتماشى زمنيًا مع الانتقال الى مرحلة جديدة من التحقيق في قضية عزل الرئيس، وبما يوسع مساحة ”التعرف على محاولة الرئيس التلاعب بأدوات القوة لصالحه السياسي الشخصي“.

واضاف بيان رؤساء اللجان في مجلس النواب أن“ محاضر المقابلات التي أجراها المجلس مع السفراء يوفانوفيتش وماكينلي تدل بوضوح على كيفية موافقة الرئيس ترامب على إنهاء عمل دبلوماسية محترمة وفعالة للغاية دون سبب، في حين هي تقوم بعملها الداعم لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية طويلة الأمد.

وقال البيان إن المزيد من الشهادات في هذه القضية سيتم الكشف عنها، لكي يعرف الجميع أسباب التحقيق الذي يراد منه عزل الرئيس ترامب.