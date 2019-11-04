تركيا: تسليم الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الروسية إس-400 قد يتأجل‎

قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية اليوم الاثنين إن تسليم الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 إلى تركيا قد يتأجل إلى ما بعد الموعد المزمع في 2020 بسبب المحادثات حول تبادل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.

وتلقت تركيا الدفعة الأولى من أنظمة إس-400 في تموز/ يوليو على الرغم من معارضة الولايات المتحدة حليفة أنقرة في حلف شمال الأطلسي، والتهديدات بفرض عقوبات أمريكية. وتقول واشنطن إنها لا تزال تجري محادثات مع أنقرة ”للانصراف“ عن الأنظمة الروسية.

وقال رئيس الهيئة إسماعيل دمير في مقابلة مع قناة (إن. تي. في) إن روسيا عرضت بيع مقاتلات لتركيا وإن أنقرة تقوم بتقييم العرض. وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار بعد ”التحليل الشامل“ للعرض.