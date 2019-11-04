زعيم الطائفة الصوفية في إيران يبدأ إضرابًا عن الطعام

قالت وسائل إعلام إيرانية معارضة، مساء الأحد، أن زعيم الطائفة الصوفية المعروفة بـ“ دراويش غنابادي“، المعارض الشيخ ”نور علي تابنده“، بدأ إضراباً عن الطعام بسبب القيود التي تفرضها عليه السلطات الأمنية.

وفي 26 من أغسطس الماضي، قامت السلطات الأمنية بنقل ”تابنده“ بالقوة من منزله بالعاصمة طهران، إلى مسقط رأسه مدينة “ بيدخت“ التابعة لمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران.

وذكرت إذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية، إنه ”عدد من الناشطين في الطائفة الصوفية المعتقلين في سجن طهران الكبير، أعلنوا الإضراب عن الطعام لدعم الإضراب الذي نفذه زعيم الطائفة الشيخ نور علي تابنده بسبب القيود المفروضة عليه“.

كما أكدت الناشطة الحقوقية المدافعة عن حقوق الطائفة البهائية ”فائزة أبديبر“ في حسابها الرسمي على ”تويتر“، ”الناشط البهائي محمد شريفي محمد وسبعة آخرين من زملائه نفذوا الإضراب في سجن طهران الكبير تضامناً مع زعيم الطائفة نور علي تابنده“.

وكانت السلطات فرضت منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي 2018، إقامة جبرية على ”نور علي تابنده“، ولم يسمح لأتباعه بمرافقته أو وداعه بعد نقله من طهران إلى مدينة ”بيدخت“.

وتعد مدينة ”بيدخت“ واحدة من المراكز الرئيسية التي يتواجد فيها أتباع الطائفة الصوفية في إيران.

ودارت في فبراير/ شباط العام الماضي، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من اتباع الصوفية في منطقة باسداران شمال العاصمة طهران، ولقي ثلاثة من عناصر الشرطة واثنين من البسيج مصرعهم بعدما أقدم أحد المحتجين على دهم بسيارة.

وواعتقلت السلطات الأمنية في حينها نحو 400 من أتباع الطائفة الصوفية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم قوى الامن الداخلي الايراني العميد ”سعيد منتظر المهدي“.

ويتعرّض دروايش غنابادي في الأعوام الأخيرة للضغوط من السلطات، وقد اعتُقِل عدد كبير منهم في العديد من المدن الإيرانية، منها قم وشيراز وأصفهان وطهران.