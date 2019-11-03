ترامب يحث جونسون وزعيم حزب بريكست فيراج على التعاون

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس حزب بريكست نايجل فيراج اليوم الأحد على التلاقي معا لحماية فرص توسيع التجارة الأمريكية-البريطانية بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أنه تربطه صداقة بالرجلين لكنه وصف جونسون بأنه ”الرجل المناسب في الوقت الراهن“.

وكان فيراج قال في وقت سابق الأحد إنه لن يخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل ويفضل الدعوة إلى رفض الاتفاق الذي توصل إليه جونسون لخروج البلاد من الاتحاد.

وجرت الدعوة للانتخابات بسبب أزمة في البرلمان بشأن الانفصال بعد أكثر من ثلاثة أعوام على تصويت البريطانيين بالموافقة على الخروج من التكتل.

وعندما سُئل عن أي الرجلين يؤيد، قال ترامب ”أحب الاثنين. أعتقد أن بوريس سيقوم بالأمر على النحو الصحيح. تربطني صداقة بهما وما أود أن أراه من نايجل وبوريس هو أن يتلاقيا معا. أعتقد أن ذلك ممكن“.

وأكد ترامب ضرورة تنفيذ انفصال منظم لتسهيل استمرار التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة.