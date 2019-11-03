خامنئي: خلافنا مع أمريكا لم يبدأ بعد اقتحام سفارتها 1979

اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، أن اندلاع الخلافات بين بلاده والولايات المتحدة، لم يبدأ بعد اقتحام طلاب متشددين للسفارة الأمريكية في طهران عام 1979، وذلك عقب سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي على يد آية الله الخميني، مؤكدًا أن العداء لأمريكا كان قبل الثورة وما زال.

جاءت تصريحات خامنئي لدى استقباله طلبة مدارس وجامعات بمناسبة ما تسميه طهران بـ“اليوم الوطني لمقارعة الاستبكار“، وهو ذكرى اقتحام مبنى السفارة الأمريكية في طهران، وتحييه إيران غدًا الاثنين.

وكانت مجموعة من الطلاب المتشددين في إيران اقتحمت السفارة الأمريكية في طهران دعمًا للثورة الإيرانية التي قادها الخميني واحتجزت 52 أمريكيًا من العاملين في السفارة كرهائن لمدة 444 يومًا من 4 نوفمبر 1979 حتى 20 يناير 1981، الأمر الذي أحدث أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وقال خامنئي إن ”العداء الأمريكي تجاه إيران كان قبل الثورة وما يزال، ومنذ أن قام النظام الملكي عام 1964 بنفي الخميني وإلى يومنا هذا، لم تتغير أمريكا“، مضيفًا أن“أمريكا ما تزال تمارس الوحشية، وأنها باتت أضعف من العام 1964 لكنها أكثر وحشية وصلافة“.

ووجه خامنئي انتقادات لبعض الأطراف السياسية في الداخل الإيراني، مبينًا أن ”البعض يحرّف التاريخ عندما يقول إن الخلافات بين إيران وأمريكا بدأت منذ اقتحام وكر التجسس الأمريكي في طهران“، منوهًا إلى أن ”الخلاف بيننا بدأ منذ أن قامت الإدارة الأمريكية بإسقاط حكومة محمد مصدق في العام 1953 بل وحتى قبل هذا التاريخ عندما فرضت على الشعب الإيراني حكم نظام فاسد وتابع لها“.

وفيما يتعلق بإمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة، رأى خامنئي أن منع التفاوض ”منطق قوي“، مشيرًا إلى أن ”اعتقاد البعض بأن التفاوض مع الولايات المتحدة سيحل مشاكل البلاد هو خطأ 100%“، لافتًا إلى أن ”أحد الطرق لمنع التأثير الأمريكي داخل إيران هو حظر التفاوض معها، هذا بالطبع صعب للغاية بالنسبة لأمريكا، وظلت أمريكا المتعجرفة تصر منذ سنوات على التفاوض مع قادة الجمهورية الإسلامية ورفضت طهران ذلك، وهذا يعني أن هناك أمة ودولة في العالم لا تندرج تحت السلطة الدكتاتورية لأمريكا“.