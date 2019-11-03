مقتل 9 من الأمن الأفغاني في هجوم لطالبان شمالي البلاد

قتل 9 على الأقل من قوات الأمن الأفغانية، وأصيب 8 آخرون، في هجوم شنه مسلحو طالبان على مقاطعة شمال شرقي البلاد، بحسب مسؤولين محليين.

ونقلت قناة طلوع نيوز عن مسؤولين (لم تسمهم)، الأحد، إن طالبان هاجمت مقاطعة نوصاي بولاية بدخشان، السبت، واشتبكوا مع قوات الأمن، لافتة إلى أن الاشتباك ظل مستمرًا حتى الأحد.

وأضاف المسؤولون أن “ 9 من قوات الأمن على الأقل قتلوا فيما أصيب 8 آخرون، في هجوم طالبان“.

وأوضح المصدر نفسه أن ”مسلحي طالبان ما زالوا قريبين من مجمع حكومي بالمقاطعة“، محذرًا أنه ”في حال لم يتم إرسال تعزيزات إلى المنطقة قد تقع تحت سيطرة الحركة“.

بدورها، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب القناة نفسها.