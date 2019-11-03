إسرائيل تقطع الشريان الرئيس الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها

استولت إسرائيل على نحو 500 دونم من أراضي المواطنين في بلدة ”حزما“ شرق القدس المحتلة، كما استولت على 124 دونمًا من أراضي قريتَيْ ”مجدل بني فاضل“ و“دوما“ جنوب نابلس.

ويحيط ببلدة ”حزما“ 4 مستوطنات، وتُعد الشريان الرئيس الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحدى البوابات الرئيسة لمدينة القدس.

وقال رئيس بلدية بلدة حزما مسلم أبو حلو لوكالة ”وفا“ إن سلطات الاحتلال سلمت الارتباط المدني قرارًا يقضي بالاستيلاء على نحو 500 دونم من الأراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة ”آدم“ المقامة عنوة على أراضي الفلسطينيين، وهي ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية ”جبع“ وشرق جنوب بلدة ”الرام“.

وأضاف أن قرار الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي هو فقط من أجل التمدد الاستيطاني.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال سلمت أهالي قرية مجدل بني فاضل، قرارًا يقضي بالاستيلاء على 124دونمًا من حوض رقم 4، وحوض رقم 3 من أراضي قرية دوما.

وتضمن قرار الاستيلاء، حسب دغلس، تعديل حدود حسب خريطة تتحدث عنها سلطات الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت، يوم الخميس الماضي، بلدية يعبد بمحافظة جنين، إخطارًا بالاستيلاء على 409 دونمات من أراضي بلدات: يعبد، وبرطعة، وطورة، وقفين، والعرقة، وزبدة، ونزلة زيد، وظهر العبد في جنين، تمهيدًا لبناء جدار الضم والتوسع العنصري عليها.