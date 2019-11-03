ترامب: سننشر قريبًا مزيدًا من المعلومات عن فيندمان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه سيتم نشر قدر أكبر من المعلومات قريبا بشأن الكسندر فيندمان المسؤول الأمريكي الذي أبلغ الكونجرس بأنه يشعر بقلق من أن يكون اتصال ترامب الهاتفي مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يشكل تهديدا للأمن القومي.

واستهدف ترامب فيندمان،وهو ضابط بالجيش الأمريكي برتبة لفتنانت كولونيل ومسؤول بمجلس الأمن القومي، منذ نشر شهادته أمام الكونجرس في 29 أكتوبر تشرين الأول . وكتب ترامب على تويتر أن فيندمان لم ”يكن مطلقا شاهدا من القريبين لترامب ”.

وسئل ترامب عما إذا كان يأسف لوصف فيندمان بأنه ”لم يكن مطلقا من القريبين لترامب“ قال للصحفيين يوم السبت ”حسنا سترون قريبا جدا ما سيظهر ثم يمكنكم بعد ذلك أن تسألوا هذا السؤال بطريق مختلفة“. وكان فيندمان حاضرا خلال الاتصال الذي جرى في 25 يوليو تموز بين ترامب وزيلينسكي والذي أدى إلى تحقيق مجلس النواب بشأن مساءلة ترامب.