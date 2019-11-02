مسؤول إيراني يعترف: أعدمنا 15 ألف شخص بداية الثورة

اعترف جليل محبي، رئيس ما يسمى بـ“هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“ في إيران، السبت، إنه ”منذ بداية الثورة الإيرانية عام 1979، تم إعدام 15000 شخص بسبب جرائم المخدرات“.

وقالت وكالة فارس للأنباء، التي نشرت الخبر، إن الأرقام قد أثيرت خلال اجتماع لرئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي مع النشطاء الاجتماعيين والنخب.

بدوره، رفض المتحدث باسم السلطة القضائية ”غلام حسين إسماعيلي“ هذه الأرقام، وقال ”الإحصاءات حول عدد عمليات إعدام المخدرات في إيران غير دقيقة ولا يمكن نشرها“.

وتحتل إيران وفيتنام والعراق قائمة الدول التي تنفذ عمليات الإعدام بعد الصين.

وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية للعام الثاني، فإن أكثر من نصف عمليات الإعدام المسجلة في العالم (باستثناء الصين) قد ارتكبت في إيران، وقد تراجعت هذه الإعدامات بنسبة 11 ٪ على أساس سنوي، لكنها لا تزال أعلى من غيرها من البلدان.

وقال جاويد رحمان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، في آخر تقرير له نشره في اكتوبر الماضي، عن عمليات الإعدام في إيران: ”على الرغم من أن عدد عمليات الإعدام في إيران قد انخفض من 507 حالات في السنة إلى 253 حالة في السنة، إلا أن إيران لا تزال لديها واحدة من أعلى عمليات الإعدام في العالم. ”

وأدت التغييرات في قانون الجرائم المتعلقة بالمخدرات إلى انخفاض عدد عمليات الإعدام في إيران.