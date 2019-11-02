قوات أمريكية تعيد تمركزها غربي الرقة السورية

أعادت القوات الأمريكية تمركزها غربي محافظة الرقة السورية، بعد انسحابها من المناطق الحدودية التي شملتها عملية ”نبع السلام“ التي شنتها تركيا.

وذكرت مصادر محلية أنّ قوات أمريكية تمركزت في مدينة عين العرب (كوباني)، حيث أعادت تمركزها وبناء قاعدة عسكرية جديدة لها غربي محافظة الرقة.

وأفادت المصادر بوصول قافلة عسكرية أمريكية مؤلفة من ناقلة جنود مدرعة، وكاسحة ألغام، وسيارة ”بيك آب“ إلى قاعدة جزرة العسكرية الجديدة غربي الرقة، والتي تضم بين 25 و30 جنديًا أمريكيًا.

يشار إلى أن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من سوريا تزامنًا مع بدء عملية تركيا تسميها ”نبع السلام“ في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.