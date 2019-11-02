تقرير: حكومة نتنياهو زادت الاستيطان بنسبة 50%

ارتفع عدد الوحدات الاستيطانية التي خططت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لبنائها إلى 8337 وحدة استيطانية جديدة منذ بداية العام الجاري، بزيادة تقارب 50% مقارنة بعام 2018.

وبحسب تقرير حقوقي فلسطيني صادر اليوم السبت، صادق ما يسمى ”مجلس التخطيط الأعلى“ التابع للإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي مؤخراً على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر التقرير أن ”حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تواصل سياستها التي تستهدف تقويض إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من ضمن مخرجاتها ما يسمى بحل الدولتين، وتتوسع في مصادرة أراضي الفلسطينيين والأراضي العامة التي تعود لخزينة دولة فلسطين وفي بناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة الغربية“.

وأضاف تقرير ”المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ضد الاستيطان“ التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ”رفعت السلطات الإسرائيلية من وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات على نحو غير مسبوق“.

وتابع، ”صادق ما يسمى (مجلس التخطيط الأعلى) الإسرائيلي في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة على ما معدله 7 آلاف وحدة استيطانية سنوياً بضوء أخضر من إدارة ترامب، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات الاستيطانية في السنوات الثلاث التي سبقتها، والتي كانت تدور في المعدل العام حول 3650 وحدة سكنية سنوياً“.

وتعتزم إسرائيل بحسب المخطط الجديد توسعة مستوطنة ”براخا“ المحاذية لمدينة نابلس من الجنوب، حيث يجري التخطيط لبناء 207 وحدات استيطانية، هذا إلى جانب مستوطنة ”دوليف“ التي أقيمت على أراضي قرية ”الجانية“، حيث يجري التخطيط لبناء 382 وحدة استيطانية ومستوطنة ”مفؤوت يريحو“ حيث تقرر بناء 182 وحدة استيطانية وهو عدد كبير مقارنة بحجم هذه المستوطنات الصغيرة.

وفي الوقت نفسه صادق المجلس على تسوية الأوضاع القانونية للبؤرة الاستيطانية غير القانونية ”بروش هبكعا“ في الأغوار الشمالية، بعد أن تم تعريفها كمؤسسة تعليمية تتضمن إقامة مئات الطلاب وعائلات الموظفين.