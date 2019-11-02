ترامب يصف مرشحًا ديمقراطيًا منسحبًا بـ“الكلب“

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، مرشحًا ديمقراطيًا أعلن انسحابه من السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بـ ”الكلب“.

وبحسب شبكة ”فوكس نيوز“، علق ترامب على انسحاب الديمقراطي بيتو أورورك من انتخابات حزبه التمهيدية لسباق الرئاسة: ”انسحب (أورورك) لتوّه من سباق الانتخابات الرئاسية، فيما كان يقول سابقًا إنه وُلد لذلك“.

وأردف ترامب: ”لقد انسحب مثل الكلب“.

ويعد أورورك، عضو الكونغرس السابق في تكساس، من أشد منتقدي ترامب، خاصة بعد حادث إطلاق نار جماعي بمدينة إل باسو في آب/أغسطس الماضي.

وقال أورورك حينها إن ”سفك الدماء يأتي نتيجة لخطاب السيد ترامب المعادي للهجرة“.

وأمس الجمعة، أعلن أورورك انسحابه من انتخابات حزبه التمهيدية لسباق البيت الأبيض، بعد أشهر من استطلاعات الرأي المخيبة لآماله، وفي ظل صعوبات يواجهها لتمويل حملته، بحسب قناة ”الحرة“ الأمريكية.

وقال: ”رغم صعوبة تقبّل الأمر، ولكن يبدو لي واضحًا حاليًا أن هذه الحملة لا تمتلك إمكانات للتقدم بنجاح“.

وبانسحابه، يبقى 17 ديمقراطيًا يتنافسون على الفوز بترشيح حزبهم.

وتجري انتخابات الرئاسة الأمريكية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.