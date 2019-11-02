ترامب يقول إن ”أغلبية غاضبة“ تدعمه في مواجهة محاولات مساءلته‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه يعتقد أن“ أغلبية غاضبة“ من الناخبين الأمريكيين ستدعمه في مواجهة تحقيق بشأن مساءلته مع سعيه لحشد أنصاره لإبداء اعتراضهم على محاولة الديمقراطيين عزله.

وتحدث ترامب عما يسيئه بشكل مطول في استاد بمدينة توبيلو بولاية مسيسبي الأمريكية، وذلك بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بشكل رسمي لوضع قواعد التحقيق في محاولة ترامب جعل أوكرانيا تحقق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب إن ”الشعب الأمريكي مل من أكاذيب وخدع وتطرف الديمقراطيين“.

وأضاف أن الديمقراطيين ”خلقوا أغلبية غاضبة ستصوت للإطاحة في 2020 بكثيرين من الديمقراطيين الكسالى“.

وأبدى ترامب أيضًا ثقته في قدرته على هزيمة أي ديمقراطي ينافسه في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وسخر ترامب من بيتو أورورك بعد ساعات من انسحاب عضو مجلس النواب السابق فجأة في السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة يوم الجمعة.

وقال: ”بيتو ذلك الوغد المسكين ..الرجل البائس المثير للشفقة“، مضيفًا أن بايدن ”سيسقط مثلما يسقط الحجر“.

وتناول ترامب مرارًا وتكرارًا فضيحة أوكرانيا المثارة حوله، ودافع عن اتصاله الهاتفي في 25 تموز/ يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يمثل محور الاتهامات الموجهة له في التحقيق الخاص بمساءلته.

وقال“ هل تعتقدون أنني عندما أجري اتصالًا برئيس بلد منتخب حديثًا سأقول له شيئًا غير لائق وأنا أعرف أن كثيرين يستمعون على الخط؟“.

ودعا ترامب الجمهوريين إلى مساندته.