وزير الطاقة الأمريكي يرفض المثول أمام التحقيق بمساءلة ترامب

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة إن وزير الطاقة ريك بيري سيرفض المثول أمام جلسة مغلقة للجان التحقيق الخاص بمساءلة الرئيس دونالد ترامب بمجلس النواب.

وأضافت المتحدثة شايلين هاينز في بيان إن ”الوزير لن يشارك في تحقيق سري بالمجلس يتم فيه منع محامي الوزارة من الحضور.

”إذا كانت اللجنة حريصة على إجراء عملية جادة فهناك ترحيب بأن ترسل دعوة للوزير للمشاركة في جلسة علنية يحضرها محامي الوزارة ويمكن للشعب الأمريكي مشاهدتها“.

وكان مسؤول يعمل في التحقيق المتعلق بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الجمعة إنه تم استدعاء كل من وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري والقائم بأعمال مدير الميزانية بالبيت الأبيض راسيل فوتل للإدلاء بأقواله الأسبوع المقبل في التحقيق.

وأضاف المسؤول أنه طُلب من بيري وفوتيل المثول يوم الأربعاء في جلسة مغلقة أمام لجان مجلس النواب التي تحقق في هذا الأمر.

وقال المسؤول إنه تم أيضا استدعاء كل من أولريش بريشبول مستشار وزارة الخارجية وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الإدلاء بشهادته يوم الأربعاء.