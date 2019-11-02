إسرائيل تستضيف تدريبات عسكرية دولية باستخدام مقاتلات الجيل الخامس

تهبط عشرات المقاتلات التابعة لأسلحة الجو الأوروبية، فضلا عن سلاح الجو الأمريكي، بقاعدة ”عوفدا“ العسكرية جنوبي إسرائيل، استعداد للمشاركة، يوم الأحد، في تدريبات عسكرية باستخدام مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية من طراز ”F-35″، والتي تمتلك إسرائيل 14 مقاتلة منها، وتقول تقارير أنها شاركت في عمليات ميدانية بالفعل.

وذكرت شركة الأخبار الإسرائيلية عبر وسائل اعلام تابعة لها (ماكو – حدشوت 12)، مساء الجمعة، أن المناورات المشتركة بين أسلحة الجو الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية، وتحمل إسم ”العلم الأزرق/ BLUE FLAG“، ستستمر أسبوعين، وستشهد تحليق مقاتلات ألمانية وإيطالية ويونانية وأمريكية وإسرائيلية في سماء الأخيرة، لمحكاة العمليات القتالية ضد مجموعة متنوعة من الأهداف المعادية.

وأضافت أن تلك هي المرة الرابعة التي تجري فيها هذه المناورات، ناقلة عن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنها تحمل أهمية استراتيجية كبرى، وتأثيرا ممتدا على سلاح الجو والجيش والدولة الإسرائيلية.

وتابعت أن تلك هي المرة الأولى التي تجري فيها المناورة داخل إسرائيل، بمشاركة مقاتلات ”F-35″، والتي ستحاكي عمليات اشتباك جوي، وشن غارات ضد أهداف أرضية، فضلا عن التعامل مع تهديدات الصواريخ أرض – جو المتطورة، والقتال في ساحات معادية.

وتعول إسرائيل على هذه المناورات لمنح طياريها فرصة لتنفيذ تحليقات تكتيكية مشتركة تحاكي مواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات باستخدام تكنولوجيا متطورة.

وشاركت مقاتلات من طراز ”35-F“، تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، في حزيران/ يونيو الماضي في مناورات هي الأولى من نوعها، مع سلاحي الجو الأمريكي والبريطاني، وقالت إنها جاءت في اطار تطوير القدرات المشتركة للأطراف المشاركة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية وقتها أن الحديث جرى عن مناورة ”Tri-Lightning“ الدولية الأولى من نوعها، والتي تشارك فيها مقاتلات ”35-F“ التي تمتلكها أسلحة الجو البريطانية والأمريكية والإسرائيلية، وأنها جاءت ضمن خطة تدريبات مشتركة، ووفرت فرصة استثنائية للتدريب المشترك بين مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية.

وكانت صحيفة ”معاريف“ العبرية، قد ذكرت في آيار/ مايو الماضي، أن سلاح الجو الإسرائيلي سيلعب خلال الفترة المقبلة دورا مهما في عمليات تأهيل أسلحة الجو في دول أوروبية، على تشغيل ودمج مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية من طراز ”“F-35 في المهمات القتالية، مؤكدة أن سر الإهتمام الأوروبي بالإستعانة بسلاح الجو الإسرائيلي في هذا الصدد، هو العمليات العسكرية التي نفذها في سوريا خلال الشهور الماضية.

وكشفت هذه التقارير وقتها حقيقة استعانة إسرائيل بالمقاتلة الشبحية الأحدث في العالم خلال عملياتها العديدة التي نفذتها في سوريا، وأزالت حالة الغموض حول إذا ما كانت تشارك بالفعل من عدمه، حيث كان العديد من المراقبين الإسرائيليين قد انتقدوا عدم الإستعانة بها حتى الآن.

وبينت الصحيفة أن الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي، منحته خبرة كبيرة في تكييف هذه المقاتلات مع الظروف القتالية الحقيقية، مقارنة بدول أخرى اشترتها من دون أن تستخدمها ميدانيا.

وشهد شهر نيسان/ أبريل الماضي اعلان إسرائيل تدشين ثاني أسراب المقاتلات ”“F-35، وذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“، أن تدشين السرب الثاني ”المدافعون عن الجنوب“، جاء بعد أن وصل عدد المقاتلات التي تسلهما سلاح الجو الإسرائيلي في الأعوام القليلة الماضية إلى 14 مقاتلة، مشيرة إلى أن الهدف هو وصول عدد هذه المقاتلات بالخدمة الميدانية إلى 50 مقاتلة بحلول عام 2024، وإلى 75 مقاتلة في المستقبل.