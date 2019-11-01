ترامب يغرّد ساخرًا من انسحاب ”أوباما الأبيض“ من سباق الانتخابات الرئاسية

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سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التغريد لإبداء سخريته من انسحاب الديمقراطي بيتو اورورك، من السباق للبيت الأبيض. فبعد دقائق من إعلان المرشح الديموقراطي بيتو اورورك الجمعة انسحابه من انتخابات حزبه التمهيدية لسباق البيت الأبيض، بعد أشهر من استطلاعات الرأي المخيبة لآماله وفي ظل صعوبات يواجهها لتمويل حملته، غرد ترامب قائلا : ”أوه لا، لقد…