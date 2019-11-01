ترامب يغرّد ساخرًا من انسحاب ”أوباما الأبيض“ من سباق الانتخابات الرئاسية

ترامب يغرّد ساخرًا من انسحاب ”أوباما الأبيض“ من سباق الانتخابات الرئاسية

المصدر: فريق التحرير

سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التغريد لإبداء سخريته من انسحاب الديمقراطي بيتو اورورك، من السباق للبيت الأبيض.

فبعد دقائق من إعلان المرشح الديموقراطي بيتو اورورك الجمعة انسحابه من انتخابات حزبه التمهيدية لسباق البيت الأبيض، بعد أشهر من استطلاعات الرأي المخيبة لآماله وفي ظل صعوبات يواجهها لتمويل حملته، غرد ترامب قائلا : ”أوه لا، لقد خرج بيتو من السباق للبيت الأبيض رغم قوله إنه ”ولد من أجل هذا“… لا أعتقد ذلك!“

وكثيرا ما كان المراقبون يشبهون بيتو بـ“أوباما الأبيض“ إن كان لتوجهاته أو للكرايزما التي رأوا فيها تطابقا مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حتى أن بعضهم راهن على اقتباسه نهج الرئيس السابق في حال نجاحه في الوصول للبيت الأبيض.

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