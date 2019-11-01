ظريف يدعو أمريكا إلى العودة للاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، إنّه ينبغي للولايات المتحدة العودة إلى اتفاق عام 2015 النووي بين طهران والقوى الكبرى، مشيرًا إلى أنّ العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تُظهر فشل سياسة واشنطن.

وأضاف ظريف في تغريدة على ”تويتر“، أنّه ”بدلًا من أن تورط نفسها أكثر، ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن سياساتها الفاشلة والعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)“.

جاء ذلك بعد أن فرضت واشنطن، أمس الخميس، عقوبات على قطاع البناء الإيراني وكذلك على التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية.

وأشار ظريف إلى أنّ ”تعريض عمال البناء لإرهاب اقتصادي لا يظهر سوى أقصى فشل لسياسة الضغوط القصوى“ الأمريكية.

وتابع: ”بوسع أمريكا فرض عقوبات على كل رجل وامرأة وطفل، لكن الإيرانيين لن يخضعوا أبدًا للترهيب“.