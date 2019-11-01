وزير الخزانة الأمريكي يجري محادثات في الهند مع تصاعد الضغوط على إيران

قال مسؤول هندي، إن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، سيجري محادثات مع الزعماء الهنود في نيودلهي، اليوم الجمعة، ضمن جولة لحشد الدعم في مواجهة البرنامج النووي الإيراني.

وكشف مسؤول في بنك الاحتياطي الهندي، أن منوتشين سيسافر والوفد الأمريكي المرافق له إلى مومباي، العاصمة المالية للهند، غدًا السبت؛ لإجراء محادثات مع محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس ومسؤولين آخرين في البنك المركزي، قبل الاجتماع في وقت لاحق مع قادة أعمال هنود.

كما قال مسؤول بالحكومة الهندية، إن الوزير الأمريكي سيجري محادثات في نيودلهي مع وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة وست دول خليجية اتفقت، الأربعاء الماضي، على فرض عقوبات على 25 شركة وبنكًا وفردًا، مرتبطين بدعم إيران للجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله.

وبدأ منوتشين، برفقة كبير مستشاري دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، جولة إقليمية في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تشمل السعودية والإمارات والهند وقطر وإسرائيل.

وأوقفت الهند شراء النفط الإيراني، في أيار/مايو الماضي؛ في أعقاب تجدد العقوبات، وتشتري مصافيها المزيد من الخام الآن من بعض الموردين، بينهم المكسيك، ووقعت عقودًا جديدة مع شركات أمريكية.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على طهران؛ بعد أن سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وبالإضافة إلى تضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية، فقد قطعت العقوبات أيضًا علاقات البنوك الإيرانية مع العالم المالي.