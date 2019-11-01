الشرطة التركية: اعتقال مقربين من ”البغدادي“ في عملية ضد ”داعش“

أوقفت الشرطة التركية 11 شخصًا في عملية أمنية ضد تنظيم ”داعش“، بينهم أحد الخدم الخاص لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وقياديون برتبة ”أمير“.

ووفق وكالة ”الأناضول“ التركية، فقد جاء ذلك خلال حملة مداهمات، الجمعة، بولاية تشانقري شمالي تركيا، حيث جرى توقيف 11 مشتبهًا بهم، بينهم 3 نساء.

وذكرت الوكالة أنّ من بين الموقوفين، أحد المشرفين الخاصين على خدمة البغدادي وقياديين برتبة ”أمير“.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس ترامب، مقتل البغدادي، في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.