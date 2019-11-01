الصين ترفض المساس بمبدأ ”دولة واحدة ونظامان“ الخاص بهونغ كونغ

ذكر مسؤول برلماني كبير اليوم الجمعة، أن الصين لن تتسامح مع أي شيء يمثل تحديًا لمبدأ ”دولة واحدة ونظامان“ الذي يحكم هونغ كونغ.

وقال رئيس لجنة القانون الأساسي باللجنة الدائمة في البرلمان، شين تشون ياو، إن هونغ كونغ احتلت جانبًا مهمًا من المناقشات التي دارت في اجتماع الحزب الشيوعي الصيني الذي انتهى أمس الخميس.

وقال الحزب الشيوعي عقب الاجتماع أمس، إن الصين ستضمن ازدهار هونغ كونغ واستقرارها وستحمي الأمن القومي في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها المدينة، غير أنه لم يكشف عن خطوات سياسية جديدة.

وعادت هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997 بعد أن كانت مستعمرة بريطانية وفقًا لصيغة ”دولة واحدة ونظامان“ التي تضمن حريات ليست ممنوحة في البر الرئيسي (مناطق الصين التي لا تتمتع بحكم ذاتي).

ويتظاهر منذ يونيو/ حزيران، المحتجون في شوارع المدينة ردًا على ما يتصورونه تدخلاً صينيًا في الحريات التي تعهدت بها بكين.