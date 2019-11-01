تركيا تفرج عن 18 جنديًا سوريًا كانت تحتجزهم

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أنها أعادت عناصر الجيش السوري الـ18 الذين تم ضبطهم في مدينة ”رأس العين“ السورية، بعد التنسيق مع الجانب الروسي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ”عناصر النظام الـ18 الذين تم ضبطهم، الثلاثاء، أثناء عمليات التمشيط والاستطلاع في جنوب شرق مدينة رأس العين، تمت إعادتهم بعد التنسيق مع الجانب الروسي“.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي، عملية عسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، قبل أن يعلقها في 17 أكتوبر، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الأكراد من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته حول انسحاب الأكراد بأسلحتهم من الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.