للاشتباه بقنبلة.. إخلاء مكتب ”الاتحاد الإسلامي التركي“ بألمانيا

أخلت السلطات الألمانية، يوم الخميس، مسجد الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) ومقره العام، في مدينة كولونيا؛ بعد بلاغ هاتفي بوجود قنبلة.

وقامت الشرطة الألمانية بإخلاء المقر العام للاتحاد لـ ”ديتيب“ وجامع كولونيا الذي يقع ضمنه، واتخاذ التدابير الأمنية في محيط المكان.

ووفقًا للمعلومات، فإن شخصًا مجهولًا اتصل بـ“ديتيب“، حوالي الساعة 14:49 بحسب التوقيت المحلي، وأبلغهم بوجود قنبلة في المكان.

عقب ذلك أبلغ مسؤولو ”ديتيب“ الشرطة الألمانية، التي حضرت بدورها إلى المكان واتخذت التدابير الأمنية فيها.

وبعد صلاة العصر، أخلت الشرطة جامع كولونيا في ألمانيا، وبدأت الفرق المختصة والكلاب البوليسية بالبحث عن القنبلة داخل الجامع والأبنية المحيطة به.

واتحاد ”ديتيب“، مؤسسة أهلية تأسست في ألمانيا وفق القوانين المحلية، ويعد أكبر رابطة دينية إسلامية في ألمانيا، ويدير الكثير من المساجد في هذا البلد الأوروبي.