داعش يؤكد مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي

داعش يؤكد مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي

المصدر: رويترز

أكد تنظيم داعش، اليوم الخميس، مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، بحسب ما ذكرته وكالة ”أعماق“ التابعة للتنظيم، كما أكدت مقتل المتحدث باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر.

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