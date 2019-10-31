داعش يؤكد مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي

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أكد تنظيم داعش، اليوم الخميس، مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، بحسب ما ذكرته وكالة ”أعماق“ التابعة للتنظيم، كما أكدت مقتل المتحدث باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر.