برايان هوك: إيران أنفقت 16 مليار دولار على ميليشياتها في العراق وسوريا

برايان هوك: إيران أنفقت 16 مليار دولار على ميليشياتها في العراق وسوريا

المصدر: رويترز

قال برايان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص في إيران، اليوم الخميس، إن إيران أنفقت 16 مليار دولار على ميليشياتها في العراق وسوريا.

ولم يذكر ”هوك“ خلال حديث لقناة ”العربية“، المزيد من التفاصيل أو يفصح عن الوقت الذي أنفقت فيه إيران هذه الأموال.

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