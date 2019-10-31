الحكومة الفلسطينية تطلق حربًا مفتوحة ضد سماسرة التصاريح

كشف رئيس الهيئة المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“، حسين الشيخ، أن الحكومة الفلسطينية بدأت حربًا مفتوحة ضد من أسماهم ”سماسرة التصاريح“، في إشارة إلى تصاريح العمل لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ في منشور عبر ”فيسبوك“: ”سماسرة تصاريح العمال مجموعة مشبوهة ومأجورة وتستغل حاجات الناس لإصدار تصاريح عمل مقابل مبالغ مالية كبيرة من العمال“.

وأضاف أن أولئك السماسرة ”لهم أدوات فيما يسمى بالإدارة المدنية ومكاتب في الداخل الفلسطيني. وقد بدأنا بحرب مفتوحة معهم وطالبنا الأجهزة الأمنية بملاحقة ومطاردة كل هؤلاء السماسرة وتقديمهم للعدالة“.

وكان الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، قد أكد في وقت سابق أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنويًا مليار دولار ثمن (80000) تصريح عمل يسوقها سماسرة بيع التصاريح.

واعتبر سعد أن ظاهرة سماسرة التصاريح البغيضة نمت في السوق السوداء وخارج نطاق القانون وبعيدًا عن وضوح الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية، الحاكمة للعلاقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتسببت هذه الظاهرة وفقًا لسعد، بإثقال كاهل العمال الفلسطينيين، لقيام سماسرة إسرائيليين وفلسطينيين ببيع أذون الدخول المسبقة لإسرائيل للعمال الذين يرغبون بالوصول لسوق العمل الإسرائيلي طلبًا للعمل مقابل المال، علمًا أن تلك التصاريح متاحة أصلًا بالمجان.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال منحت امتياز منح التصاريح لأرباب عمل وضباط مخابرات إسرائيليين، استعانوا بمتعاونين محليين، بحيث أصبح سعر تصريح الدخول الواحد يتراوح ما بين 2000-6000 شيقل إسرائيلي.

واعتبر سعد أن قرار الحكومة برئاسة محمد اشتية لعقده العزم على قيادة الجهد الوطني في التصدي لسماسرة بيع التصاريح وقطع دابر وجودهم، سيكون له عظيم الأثر على الاقتصاد الفلسطيني الذي يخسر بسبب هذه الظاهرة حوالي مليار دولار سنويًا، هي ثمن 80000 تصريح تصدرها الحكومة الإسرائيلية لتباع في السوق السوداء.