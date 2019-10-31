القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل خطة مقتل البغدادي

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، أمس الأربعاء، أنهم أعدوا خطة لاعتقال زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي أو قتله، لافتًا إلى أن رفاته ”دفنت في البحر خلال 24 ساعة من مقتله“.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر قيادة وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في مدينة أرلينغتون في ولاية فرجينيا لكشف تفاصيل خطة استهداف البغدادي في مخبئه بمدينة إدلب شمال شرق سوريا، وفق إعلام أمريكي.

وقال الجنرال ماكنزي، إنه بعد ورود معلومات عن مكان البغدادي أعددنا خطة لاعتقاله أو قتله، موضحًا أن الخطة تضمنت 3 مراحل، وكانت الأولوية تتمثل في تفادي وقوع ضحايا مدنيين، حيث استخدمت طائرات بدون طيار لتحديد موقعه.

وأشار ماكنزي إلى أن القوات التي شاركت في العملية طالبت من في المجمع السكني المستهدف بالاستسلام، إلا أن البغدادي لجأ إلى نفق برفقة 3 أطفال.

ولفت إلى أن المجمع السكني للبغدادي كان يضم أطفالًا، وعملية الاستهداف أسفرت عن مقتل 6 من عناصر داعش، مؤكدًا أنه تم دفن رفات البغدادي في البحر خلال 24 ساعة من مقتله.

وتوقع قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن ينفذ عناصر التنظيم عمليات إرهابية انتقامية لمقتل البغدادي، مشددًا على أن التنظيم لن يتمكن من السيطرة على أي حقول نفطية في سوريا.

ونُشرت خلال المؤتمر صور ومقاطع فيديو للعملية الأمريكية التي أدت إلى مقتل البغدادي، والغارة التي استهدفت منزله شمال سوريا ودمرت المبنى بالكامل.

ونوه إلى أن قوات سوريا الديمقراطية شاركت بالمعلومات، لكن العملية الميدانية كانت بقوات أمريكية فقط.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد الماضي عن مقتل البغدادي، في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.