إسرائيل لأمريكا وفرنسا: يجب ربط المساعدات للبنان بإضعاف حزب الله وصورايخه

طالبت إسرائيل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وعدد من الدول الأخرى، بربط المساعدات التي تقدمها للبنان بوضع حلول لبرنامج الصواريخ الخاص بتنظيم حزب الله، وفقًا لما أوردته صحيفة ”معاريف“ ووسائل إعلام عبرية أخرى، مساء الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، لم تكشف هويتهم، أن ”الرسالة الإسرائيلية للدول التي تعتزم تقديم مساعدات للبنان، كانت واضحة، وتنص على ضرورة اشتراط أي مساعدات مستقبلية بوضع حلول للصواريخ التي تنتج وتخزن داخل الأراضي اللبنانية، فضلًا عن العمل على إضعاف حزب الله“.

وتشهد الأراضي اللبنانية منذ قرابة أسبوعين تظاهرات غير مسبوقة تطالب بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة وإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية واسعة، فيما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته مساء يوم الثلاثاء، وسط تساؤلات بشأن الخطوات التالية وإذا ما كانت ستلبي تطلعات الشارع اللبناني.

ووفق ما أوردته ”معاريف“، وكذلك شركة الأخبار الإسرائيلية عبر وسائل إعلام تتبعها، فإن ”تل أبيب ترى أن حزب الله يتغذى أيضًا من المساعدات التي تمنحها هذه الدول للبنان“.

وأشارت صحيفة ”معاريف“ إلى أن ”الجيش الإسرائيلي كان قد كشف مؤخرًا تفاصيل كثيرة عن برنامج الصواريخ الدقيقة، وقال أنه الحديث يجري عن مشروع مشترك بين إيران وحزب الله، يستهدف تسليح التنظيم بترسانة تضم مئات الصواريخ عالية الدقة، والتي لا تزد نسبة الخطأ في إصابتها للأهداف عن 10 أمتار أو أقل“.

ولفتت إلى أن إيران ”حاولت في الماضي تسليم حزب الله صواريخ جاهزة للعمل، لكنها فشلت إثر العمليات الوقائية التي قام بها الجيش الإسرائيلي خلال محاولات نقل هذه الصواريخ عبر الأراضي السورية، لكن إيران، غيرت خططها وبدأت محاولات إقامة مصانع لإنتاج الصواريخ عالية الدقة داخل لبنان“.