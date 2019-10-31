أمريكا تعتزم تجديد إعفاءات للعمل في المجالات غير النووية مع إيران

ذكر مصدران مطلعان يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المجالات غير النووية مع إيران.
وقال المصدران شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستسمح بمواصلة العمل عن طريق إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وتتجه الإدارة الأمريكية إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران، حسبما أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين.
وقال منوتشين خلال زيارة لإسرائيل الاثنين الماضي: ”نفذنا حملة الضغوط القصوى للعقوبات، ولقد نجحت“.