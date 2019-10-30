أمريكا تعرض مقطع فيديو لعملية مقتل البغدادي

عرضت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، صورًا ومقطع فيديو من عملية استهداف مخبأ زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وعلّق قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي خلال مؤتمر صحفي، على الفيديو بالقول: ”نشهد هنا موقعًا حيث كان يختبئ البغدادي.. ويقع هذا المبنى المنعزل في محافظة إدلب بشمال شرق سوريا“.

#عاجل| القيادة المركزية الأمريكية تبث المشاهد الأولى للعملية التي أدت إلى مقتل #البغدادي وتدمير المبنى الذي كان يختبئ فيه بسوريا#إرم_نيوز #Baghdadi pic.twitter.com/a2QZavoyHt — إرم نيوز (@EremNews) October 30, 2019

وأضاف الجنرال الأمريكي أن الفيديو يُظهر أيضًا ”كيف أطلق المسلحون (الذين كانوا مع البغدادي حينذاك) النار على القوات الأمريكية التي كانت تنفذ هجومًا من الجو“.

وأكد أن عملية استهداف البغدادي ”أمريكية بحتة“، مضيفًا أن ”الخطة كانت تنص على تفادي أي رصد من سكان المنطقة التي كان البغدادي يتحصن فيها، وتفادي سقوط أي ضحايا مدنيين“.

وتابع ماكينزي أنه ”تم استخدام مروحيات وطائرات مسيرة في عملية استهداف البغدادي“.

وأشار إلى أنه ”تم التنسيق مع روسيا وتركيا، تجنبًا لوقوع أي اصطدام، كما تم التواصل بشكل مستمر مع البيت الأبيض والرئيس دونالد ترامب خلال تنفيذ العملية“.

وبين أن ”تحليل الحمض النووي أثبت بدقة مطلقة أن الشخص الذي تم قتله في العملية هو البغدادي“.