تواصل القفز من سفينة أردوغان.. استقالة برلماني تركي من الحزب الحاكم

قال نائب برلماني من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس‭ ‬التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه استقال من الحزب بناء على طلب الرئيس بعد أن انتقد سياساته.

ويعد النائب مصطفى ينار أوغلو وهو من الأصوات الناقدة النادرة داخل الحزب أول عضو برلماني يستقيل من حزب العدالة والتنمية منذ حصوله على أغلبية ضئيلة مع حزب قومي في الانتخابات التي جرت العام الماضي.

وأعلن ينار أوغلو استقالته بعد عدة أسابيع من إعلان رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو والنائب السابق لرئيس الوزراء علي باباجان، وهما من مؤسسي الحزب، ترك الحزب مما أثار احتمال حدوث انشقاقات في البرلمان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ينار أوغلو سينضم إلى أي من الحركات المنشقة لكن تعليقاته تعكس أصداء بعض انتقاداتهم للحزب.

وقال ينار أوغلو ”أبديت رأيي للمواطنين داخل الحزب وخارجه بأني لا أشعر بالارتياح تجاه سياسات حزبي، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وإلحاق الضرر بالمؤسسات الديمقراطية“.