منظمة إيرانية: تزايد الفقر في البلاد وصل إلى أبعاد مقلقة

أفاد محسن مسعوديان راد، المدير العام لمنظمة ”الإمام الخميني“ للإغاثة، بأن تزايد الفقر في إيران وصل إلى أبعاد مقلقة.

وأوضح مسعوديان راد، في حديثه لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الأربعاء، أن الإحصائيات حول ارتفاع أرقام الفقر في البلاد وصلت إلى أبعاد مقلقة.

وأضاف أن بلاده تواجه مشكلات اجتماعية خطيرة جراء ذلك، مثل شيخوخة المجتمع وزيادة الفوارق الطبقية.

وأشار إلى أن عدم تعيين الخبراء في مكافحة الفقر يزيد من المشكلة، فضلًا عن تعيين خبراء لم يروا الفقر وليسوا قادرين على المساهمة في حل المشكلة.

ونشر مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في أيار/ مايو الماضي، تقريرًا جاء فيه أن نسبة الفقر في البلاد تتراوح بين 23-40%، وأن نسبة 16% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر.

وذكر التقرير أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بسبب الاتفاق النووي تسببت في زيادة البطالة وتكاليف المعيشة في البلاد.