منوتشين: أمريكا تحتفظ بقائمة عقوبات ضد تركيا لاستخدامها عند الضرورة‎

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها في حالة الضرورة، لكنها راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة.

وقال منوتشين في مقابلة أجريت معه في السعودية: إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها كي يحملها مايك بنس نائب الرئيس إلى أنقرة للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار في تركيا .

وأضاف أن الولايات المتحدة ”كانت ستفرض عقوبات مالية إذا لم تُكلل المباحثات بالنجاح“.

وتابع منوتشين: ”ما زلنا نحتفظ بالقائمة.. ليس هناك ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى استخدامها.. أعتقد أننا راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور“.