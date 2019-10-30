مسؤول إيراني يعترف: خروجنا من الدول الراعية للإرهاب يواجه صعوبة بالغة

حذّر وزير الاقتصاد في إيران، فرهاد دزبسند، اليوم الأربعاء، من استمرار إدراج بلاده على القائمة السوداء للدول الممولة للإرهاب نظرًا لعدم تصديق طهران على معاهدات دولية لمكافحة تمويل الإرهاب، معتبرًا أن الخروج من القائمة السوداء سيكون صعبًا للغاية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“ عن دزبسند تصريحات على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية قال فيها:“في حال انتهت المهلة المحددة للمجموعة الدولية للمراقبة المالية (FATF)، سندخل تلقائيًا في القائمة السوداء، وحينها يجب أن ندون برنامج أعمال للخروج من هذه القائمة، فيما ستكون ظروف وإمكانية الخروج صعبة للغاية“.

وأضاف:“طلبنا من اللجنة الدولية التمديد أكثر من مرة حتى وافقوا، فيما حذرونا من أن هذه المهلة هي الأخيرة ولن يكون هناك تمديد آخر للتصديق على لوائح مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، لافتًا إلى أن المهلة الأخيرة المحددة تبقى عليها 4 أشهر فقط“.

وتتخوف دوائر الحكم في إيران من أزمة مصرفية كبيرة قد تواجهها حال أدرجت طهران على القائمة السوداء لدول تمويل الإرهاب، وذلك ضمن تداعيات عدم التصديق على معاهدات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المعروفة بـ(FATF).

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اعتبر أن“عدم الانضمام لمعاهدات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال سيغلق جميع أبواب البلاد أمام المعاملات المصرفية وعمليات نقل الأموال حتى من دول الجوار، إذ ستتحول البلاد بعدها إلى جزيرة محاصرة، بسبب العواقب الاقتصادية المترتبة على قرار القائمة السوداء“.

وأمهلت المجموعة الدولية (FATF) إيران حتى شباط/فبراير من العام 2020 للمصادقة على المعاهدات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وذلك في ظل ما تؤكده تقارير أمنية غربية من تورط النظام الإيراني بتمويل حركات وميليشيات مدرجة على قوائم الإرهاب، وأبرزها ميليشيات حزب الله اللبناني التي تتلقى دعمًا ماليًّا وأسلحة من طهران منذ سنوات.