خامنئي يصف تظاهرات العراقيين واللبنانيين بـ“أعمال الشغب“

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن مطالب المحتجين العراقيين واللبنانيين تتحقق ضمن الأطر القانونية وليس بأعمال الشغب، على حد تعبيره.

وأضاف خامنئي في كلمة له خلال حفل تخريج ضباط من قوات الجيش الإيراني، أن ”أكبر ضربة يمكن أن يوجهها الأعداء الى أي بلد هي أن يسلبوه الأمن وهو الأمر الذي بدأوه في بعض بلدان المنطقة“.

وتابع المرشد الإيراني الذي هتف العراقيون واللبنانيون ضد تدخلات بلاده ”أوصي الحريصين على العراق ولبنان أن يضعوا على رأس أولوياتهم معالجة أعمال الشغب، وللناس مطالب أيضًا وهي محقة لكن عليهم أن يعلموا أن مطالبهم إنما تتحقق حصرًا ضمن الأطر والهيكليات القانونية لبلدهم“.

واعتبر خامنئي أن ما سمّاه بـ“انهيار الهيكلية القانونية سيجعل من المستحيل القيام بأي عمل لتحقيق مطالب الشعوب“، وقال ”لقد خططوا لبلدنا العزيز أيضًا، ولحسن الحظ حضر الناس في الساحات في الوقت المناسب وأحبطوها“.

ويواصل العراقيون احتجاجاتهم ضد الطبقة السياسية الحاكمة في بغداد والمقربة من طهران، بسبب حجم الفساد المالي والإداري وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.