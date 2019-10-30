مقرب من خامنئي يدعو لاحتلال السفارة الأمريكية والسعودية ببغداد

دعا الصحفي المتطرف ”حسين شريعتمداري“ المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى احتلال السفارة الأمريكية والسعودية في بغداد.

وقال شريعتمداري في حديث لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، الأربعاء، ”يجب احتلال والسيطرة على السفارة الأمريكية والسعودية في بغداد”، زاعماً أن السفارتين وراء ما أسماه بالاحتجاجات الدموية في العراق.

وأضاف من دون أن يقدم أدلة على مزاعمه ”أن الاحتجاجات اليومية في العراق ضد الفساد وعدم كفاءة حكومته ”تدار من قبل سفارات الولايات المتحدة والسعودية“، مشيراً إلى أن ”الشعارات المنحرفة (المناهضة للنظام الإيراني) التي انطلقت خلال الاحتجاجات بالعراق كانت كافية لإثبات تورط السفارتين (الأمريكية والسعودية)، حتى لو لم يكن هناك دليل على تورط البلدين“.

وقال شريعتمداري إن ”الجماهير الكبيرة من الشباب العراقي المؤمن والثوري، وأحد رموز الحشد الشعبي، من المتوقع أن يغزو السفارتين الأمريكية والسعودية على الفور“.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يدعو فيها الصحفي المقرب من المرشد علي خامنئي إلى ”احتلال واقتحام“ السفارات في البلدان الأخرى في العراق.

وفي سياق متصل، حذر الناشط السياسي الإيراني المعارض ”محمد مظفري“، المحتجين العراقيين من محاولات مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ركوب موجة الاحتجاجات، وذلك عقب عودة الأخير من إيران إلى العراق الثلاثاء.

وقال مظفري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”مقتدى الصدر العائد من إيران إلى النجف هو صديق خامنئي وقاسم سليماني، ويريد حرف الثورة والاحتجاجات الشعبية العراقية“.