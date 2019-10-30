42 قتيلا على الأقل في انهيار أرضي بالكاميرون

ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء أن انهيارا أرضيا نجم عن أمطار غزيرة في غرب الكاميرون تسبب في مقتل 42 شخصا على الأقل الليلة الماضية وأن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وقضت فرق الإنقاذ الليل في البحث وسط أنقاض المنازل المدمرة في بلدة بافوسام الواقعة في المناطق المرتفعة بغرب البلاد على بعد نحو 200 كيلو متر شمالي مدينة دوالا الساحلية الرئيسية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكاميرونية إن ثمة 26 طفلا بين الجثث التي تم انتشالها. وأضافت أن البحث عن ضحايا آخرين سيستأنف الأربعاء.

وقال ناج من الانهيار الأرضي يدعى ألبرت كنجي ”سمعت ضجة في حدود الساعة العاشرة مساء. رأيت سحابة ضخمة من التراب وعندما تبددت اكتشفت أن الجبل قد انهار“.

واستمر هطول أمطار غزيرة بعد انتهاء الموسم المطير في وسط أفريقيا مما أدى لفيضانات شديدة تسببت في نزوح زهاء 30 ألف شخص في جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة للكاميرون.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأسبوع الماضي إن أمطارا غزيرة بشكل استثنائي في جنوب السودان ألحقت أضرارا بالغة بالمراكز الصحية والطرق وزادت من صعوبة حصول نحو مليون شخص على الطعام ومياه الشرب.