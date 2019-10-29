تركيا تستنكر قرار النواب الأمريكي الاعتراف بإبادة الأرمن على يد الأتراك

استنكرت وزارة الخارجية التركية بشدة تأييد مجلس النواب الأمريكي قرارا من شأنه أن يفرض عقوبات على أنقرة، متضمنا الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، قائلة إن القرار لا يتناسب مع عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي.

وعبر وزير الخارجية التركي عن تنديده بقرار النواب الامريكي، الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك قبل اكثر من 100 عام، قائلا غن هذا القرار باطل.

وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتا لصالح القرار الذي يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب هجوم أنقرة في شمال سوريا.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن هذه الخطوة لا تتفق مع اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن في 17 أكتوبر تشرين الأول بشأن وقف الهجوم التركي في شمال سوريا. وحثت الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات لتفادي الخطوات التي من شأنها أن تلحق مزيدا من الأضرار بالعلاقات الثنائية.