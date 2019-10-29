مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد: سأكون حياديًا بخصوص الملف النووي الإيراني

قال المدير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون حياديًا بخصوص الملف النووي الإيراني المثير للجدل، والذي جرى التوافق بشأنه خلال مفاوضات طويلة مع القوى الدولية في العام 2015، لكن الولايات المتحدة انسحبت من هذا الاتفاق في شهر أيار/مايو العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، عن غروسي قوله:“سأكون حياديًا بخصوص الملف النووي الإيراني، ومسؤوليتي تحتّم عليّ العمل بشكل مستقل، ومنصف، ومحايد“، مضيفًا:“أؤكد للمجتمع الدولي أنني سأقف بوجه كل الضغوط، وسأعمل وفق واجبي“.

وفي وقت مُبكر من، اليوم الثلاثاء، عيّن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الدبلوماسي الأرجنتيني البالغ من العمر 58 عامًا، مديرًا عامًا للوكالة، خلفًا للمدير العام السابق للوكالة يوكيو أمانو، الذي توفي بسبب السرطان في شهر تموز/يوليو من العام 2019.

وقال غروسى ردًا على سؤال للصحفيين حول طريقة تعامله مع إيران:“سأقوم بعملي، وأعتقد أن وظيفتي تتطلب مني أداء واجباتي بطريقة مستقلة وعادلة ونزيهة“، مضيفًا:“أعتقد أن المهم هو إعطاء الدول الأعضاء (بالوكالة) والمجتمع الدولي ضمانًا بأنني مستقل تمامًا وليس بمنأى عن الضغوط“.