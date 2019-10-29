رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يمدد موعد ”بريسكت“ ثلاثة أشهر

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، اليوم الثلاثاء، اعتماد بروكسل رسميًا تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020.

وقال تاسك في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“ إن ”دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اعتمدوا رسميًا التمديد“.

وأضاف أن هذا التمديد ”قد يكون الأخير“، داعيًا الحكومة البريطانية ”لتحقيق أفضل استفادة من هذا الوقت“.

وكان من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لكنها طلبت من بروكسل منحها تمديدًا آخر لـ3 أشهر، بعد فشل تمرير الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الأخيرة.

وعلى إثر ذلك، دعا جونسون برلمان بلاده لإجراء انتخابات مبكرة في 12 كانون لأول/ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.

وكان مقررًا أن تغادر المملكة المتحدة رسميًا في 29 آذار/مارس الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.