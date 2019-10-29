بعد استقالة الحريري.. فرنسا تدعو المسؤولين اللبنانيين للمساعدة في ضمان وحدة لبنان‎

دعا وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية، إلى ضمان وحدة البلاد واستقرارها، في خضم أزمة سياسية واقتصادية.

وقال لو دريان أمام البرلمان الفرنسي: ”رئيس الوزراء سعد الحريري استقال للتو، وهو ما يجعل الأزمة أكثر خطورة“.

وأضاف: ”تطالب (فرنسا) المسؤولين اللبنانيين بعمل كل ما يمكن لضمان استقرار المؤسسات ووحدة لبنان. هذا هو الأهم“.

.. وألمانيا تحذر

من جهته، قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إن بلاده تأمل في ألا تتسبب استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في تقويض استقرار لبنان.

وقال ماس للصحفيين بعد اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة: ”التطورات التي يشهدها لبنان تمثل أهمية حاسمة بالنسبة لنا وللمنطقة بأسرها. نأمل أن تتسم الاحتجاجات المحتملة في المستقبل بالسلمية“.