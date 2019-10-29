إيران تدعو رعاياها لتأجيل سفرهم إلى العراق

دعت إيران، اليوم الثلاثاء، رعاياها إلى تأجيل برامج سفرهم إلى العراق، حتى إشعار آخر؛ وذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها عدد من المحافظات العراقية.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“، بيانًا لوزارة الخارجية الإيرانية، جاء فيه: ”نظرًا لحدوث الاضطرابات في العراق، ندعو المواطنين وزوار العتبات المقدسة إلى تأجيل سفرهم إلى العراق، حتى إشعار آخر“.

ويتوافد المواطنون الإيرانيون هذه الأيام على زيارة مراقد الأئمة الشيعة في العراق، حيث ضريح السادة ”علي“ و“الحسين“ (الأئمة الأول والثالث لدى الشيعة)، بمدينتي النجف وكربلاء، فيما تشهد هذه المحافظات وبالأخص كربلاء تظاهرات متصاعدة للعراقيّين، المطالبين بتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي.

وقُتِل 20 محتجًا عراقيًا على الأقل، وأصيب أكثر من 600 آخرين، فجر اليوم الثلاثاء؛ إثر محاولة قوات الأمن فض اعتصام في مدينة كربلاء وسط العراق، حسب ما أفاد مصدر أمني وشهود عيان.

وبالضحايا الجدد يرتفع عدد قتلى الموجة الثانية من الاحتجاجات في العراق، التي انطلقت الجمعة، إلى 93 شخصًا، وفق إحصائية، استنادًا إلى أرقام المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان)، وإفادات مصادر طبية وأمنية وشهود عيان.