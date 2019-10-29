بعد أزمة تصريحات نسبها للمرشد .. إعلام الحرس الثوري يتهم نائب روحاني بالفساد

لا يزال نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري في مرمى نيران أنصار التيار المتشدد المقرب من معسكر المرشد، آية الله علي خامنئي بعد تصريحات أعلن فيها موافقة خامنئي على انضمام طهران لمعاهدات دولية لمكافحة تمويل الإرهاب، إذ هاجم نواب ومسؤولون منتمون للتيار المتشدد هذه التصريحات بشدة فيما طالب آخرون بمقاضاة جهانغيري.

وسائل إعلام رسمية مقربة من التيار المتشدد دخلت على خط أزمة تصريحات جهانغيري، حيث شنت وكالة أنباء ”فارس“ المقربة من الحرس الثوري هجومًا على جهانغيري على خلفية الأزمة الأخيرة، وذلك عبر إثارتها قضية أخرى تتعلق بأسرته ضمن سياسة متبعة من منابر الأجهزة الأمنية في إيران ولا سيما الحرس الثوري حينما تترصد بشخصية سياسية أو مسؤول خالف المألوف في سياسة النظام.

ونشرت وكالة فارس تقريرًا جاء بعنوان ”كيف سافرت أسرة جهانغيري بطائرة حكومية في زيارة غير رسمية؟“ إذ أشارت فيه إلى ما اعتبرته استغلال جهانغيري نفوذه وذلك بعد سماحه لأسرته بالسفر معه على متن طائرة حكومية مخصصة للزيارات الرسمية ضمن زيارتهم لمدن عراقية لإقامة شعائر أربعينية الحسين.

وأضافت الوكالة ضمن هجومها على نائب الرئيس الإيراني ”في الوقت الذي يعاني فيه أغلب المواطنين مشكلات على الحدود للذهاب والعودة من زيارة الأربعين، سافرت وعادت أسرة جهانغيري في رحلة مخصصة لزيارات رسمية لمسؤولي الدولة إلى النجف، فكيف ومن سمح بأن يتم هذا؟

وكشفت الوكالة أن جهانغيري سافر إلى العراق في الـ19 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري لزيارة مراقد الأئمة الشيعة ضمن شعائر أربعينية الحسين برفقة أسرته والتي شملت زوجته وابنيه وابنتيه وأزواجهن وحفيدته، بل وحددت بالرجوع إلى موقع ”فلايت رادار“ المعني بمسار الرحلات الجوية أن جهانغيري استخدم لعائلته طائرة من طراز ايرباص برقم IRAN04 تابعة للزيارات الرسمية لنائب الرئيس، إذ أجرت رحلتين ذهابًا وعودة في اليوم نفسه.

ونوهت ”فارس“ إلى أن الطائرة المذكورة كانت تقل وزير الشباب والرياضة، مسعود سلطاني فر، ووزير التربية والتعليم، محسن حاجي ميرزايي، وعددًا آخر من المسؤولين، فيما اعتبرت حضور أسرة جهانغيري على متن هذه الطائرة المخصصة للزيارات الرسمية أمرًا مثيرًا للتأمل والغرابة.

وتابع تقرير الوكالة الإيرانية ”أن الصور التي نشرتها وكالات الأنباء الرسمية من بينها (ايرنا) و(ايسنا) أظهرت أن جهانغيري صحب جميع أفراد أسرته في زيارة رسمية، رغم أن هذه الزيارة لم تكن رسمية، وطبقًا للبروتوكلات لا يجب أبدًا أن تُستغل هذه الرحلات في زيارات غير رسمية كزيارة أماكن سياحية“.

وكان نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أعلن أخيرًا في تصريحات عن موافقة المرشد علي خامئني، على انضمام إيران إلى اتفاقيتي مكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو) ومكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي) الأمر الذي استقبله أنصار التيار المتشدد بغضب ورفض شديدين.

ومن بين النواب الذين هاجموا جهانغيري على تصريحاته، عضو مجلس خبراء القيادة، آية الله محسن شبستري، إذ اعتبر تصريحات جهانغيري مخالفة للواقع، داعيًا نائب الرئيس للاعتذار عن الخطأ الذي صدر منه، فيما لوح بتدخل أجهزة القضاء للتحقيق في تصريحات جهانغيري.

كما دعا النائب بالبرلمان الإيراني، محمد إسماعيل سعيدي، الأجهزة الرقابية للتدخل في مسألة تصريحات نائب الرئيس جهانغيري حول موقف المرشد من معاهدات مكافحة تمويل الإرهاب، معتبرًا أن ”عدم التحقيق في الواقعة سيؤدي إلى خروج العديد من الأشخاص بتصريحات مغالطة منسوبة للمرشد والنظام“.