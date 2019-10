ترامب ينشر صورة كلب شارك في عملية قتل البغدادي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن صورة قال إنها للكلب الذي شارك في ضبط ومحاولة قتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي قبل يومين.

ونشر الرئيس الأمريكي ترامب صورة للكلب عبر حسابه في ”تويتر“، وقد بدا فيها أسود الوجه جاثيًا على قدميه ومتمنطقًا بحزام أخضر عسكري.

وعلق ترامب على الصورة قائلًا: ”رفعت السرية عن صورة للكلب الرائع الذي قام بمثل هذه المهمة العظيمة في القبض على زعيم داعش وقتله، أبو بكر البغدادي!“.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019