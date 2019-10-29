ترامب ينشر صورة كلب شارك في عملية قتل البغدادي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن صورة قال إنها للكلب الذي شارك في ضبط ومحاولة قتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي قبل يومين.

ونشر الرئيس الأمريكي ترامب صورة للكلب عبر حسابه في ”تويتر“، وقد بدا فيها أسود الوجه جاثيًا على قدميه ومتمنطقًا بحزام أخضر عسكري.

وعلق ترامب على الصورة قائلًا: ”رفعت السرية عن صورة للكلب الرائع الذي قام بمثل هذه المهمة العظيمة في القبض على زعيم داعش وقتله، أبو بكر البغدادي!“.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

ورفض الجيش الأمريكي الكشف عن اسم الكلب الذي أصيب في الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة على المجمع الذي كان يقيم فيه البغدادي.

وورد أن الكلب أصيب بجروح طفيفة بعد أن شارك في العملية يوم السبت. وقال ترامب إن الكلب ”دخل النفق“ الذي قتل فيه البغدادي نفسه بحزام ناسف، واصفًا إياه بأنه ‭‭“‬‬جميل ولطيف وموهوب‭‭“‬‬.

ورفض رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي الإدلاء بأي معلومات عن الكلب في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية يوم الاثنين.

وقال ميلي ”لن نكشف عن اسم الكلب في الوقت الحالي. لا يزال الكلب في مسرح العمليات“. وأضاف ”الكلب الذي يعمل في الجيش، أدى مهمة هائلة مثلما يفعل الجميع في مختلف المواقف“.