ترامب ينشر صورة كلب شارك في عملية قتل البغدادي

ترامب ينشر صورة كلب شارك في عملية قتل البغدادي

المصدر: فريق التحرير

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن صورة قال إنها للكلب الذي شارك في ضبط ومحاولة قتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي قبل يومين.

ونشر الرئيس الأمريكي ترامب صورة للكلب عبر حسابه في ”تويتر“، وقد بدا فيها أسود الوجه جاثيًا على قدميه ومتمنطقًا بحزام أخضر عسكري.

وعلق ترامب على الصورة قائلًا: ”رفعت السرية عن صورة للكلب الرائع الذي قام بمثل هذه المهمة العظيمة في القبض على زعيم داعش وقتله، أبو بكر البغدادي!“.

ورفض الجيش الأمريكي الكشف عن اسم الكلب الذي أصيب في الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة على المجمع الذي كان يقيم فيه البغدادي.

وورد أن الكلب أصيب بجروح طفيفة بعد أن شارك في العملية يوم السبت. وقال ترامب إن الكلب ”دخل النفق“ الذي قتل فيه البغدادي نفسه بحزام ناسف، واصفًا إياه بأنه ‭‭“‬‬جميل ولطيف وموهوب‭‭“‬‬.

ورفض رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي الإدلاء بأي معلومات عن الكلب في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية يوم الاثنين.

وقال ميلي ”لن نكشف عن اسم الكلب في الوقت الحالي. لا يزال الكلب في مسرح العمليات“. وأضاف ”الكلب الذي يعمل في الجيش، أدى مهمة هائلة مثلما يفعل الجميع في مختلف المواقف“.

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