ساندرز يتعهد باقتطاع جزء من المساعدات العسكرية لإسرائيل لصالح غزة

شن بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت، والساعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، هجومًا حادًّا ضد السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وقال إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يقود ”حكومة عنصرية“، وفقًا لما تناقلته وسائل الإعلام في إسرائيل، مساء الاثنين.

وذكر تقرير شركة الأخبار الإسرائيلية عبر وسائل إعلام تابعة لها (ماكو – حدشوت 12)، أن تصريحات ساندرز جاءت، مساء الاثنين، لدى مشاركته في المؤتمر السنوي الذي عقدته منظمة ”جي ستريت“ الأمريكية، وهي المنظمة الداعمة لحل الدولتين، وتتهمها الحكومة الإسرائيلية دومًا بتبني مواقف معادية لها.

مساعدات لغزة

وجاء في تقرير لموقع ”واللا“ الإخباري العبري، مساء الاثنين، أن المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، أكد خلال المؤتمر أنه في حال أصبح رئيسًا للولايات المتحدة، فإنه ”لن يساعد مَن لا يحترم حقوق الإنسان والديمقراطية“، في إشارة إلى إسرائيل وسياساتها تجاه الفلسطينيين.

ونقل الموقع عن ساندرز القول إنه ”ينبغي توصيل رسالة لإسرائيل.. لو كانت تريد مساعدات عسكرية، عليها أن تغير سياساتها تجاه غزة“، مضيفًا: ”حقيقة إن جزءًا من الـ 3.8 مليار دولار، هي قيمة المساعدات الأمريكية لإسرائيل، ينبغي أن يذهب لصالح المساعدات الإنسانية لمواطني غزة“.

عنصرية إسرائيل

وأشار ساندرز، وهو سياسي أمريكي يهودي الديانة، ويعد أن من أبرز منتقدي السياسات الإسرائيلية، إلى أنه يفتخر بكونه يهوديًّا، وأنه ينتظر اليوم الذي يصبح فيه الرئيس الأمريكي اليهودي الأول، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك في العالم من يعرف خطورة العنصرية والكراهية..

”فإن اليهود هم أكثر من يعرفونها“ على حد زعمه.

وتابع أن لديه الحق لتوجيه رسالة لحكومة إسرائيل وهي أن ”الإدارة الأمريكية ودافع الضرائب الأمريكي يؤمنون بحقوق الإنسان والديمقراطية ولن يقلبوا بمثل هذه العنصرية“، مضيفًا:“ أن 3.8 مليار دولار هي أموال كثيرة جدًّا ولا ينبغي منحها لمن لا يحترمون حقوق الإنسان والديمقراطية“.

ووفق الموقع، فقد شارك في المؤتمر السنوي للمنظمة عدد من الشخصيات الإسرائيلية من بينها وزير الدفاع ورئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك، والذي أسس أخيرًا حزبه ”إسرائيل ديمقراطية“ خاض به الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة تسمى ”المعسكر الديمقراطي“، تضم حزبي ”ميرتس“ و“الحركة الخضراء“، حققت خمسة مقاعد خلال انتخابات أيلول/ سبتمبر الماضي.

كما شارك في المؤتمر أيمن عودة، الذي يترأس ”القائمة العربية المشتركة“، فضلًا عن نيتسان هوروفيتش، رئيس حزب ”ميرتس“، إضافة إلى آلاف اليهود الأمريكيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.

المساعدات والاستيطان

تأتي تصريحات السيناتور ساندرز بعد أسبوع من دعوة أطلقتها السيناتور اليزابيث وارن، عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، والمرشحة أيضًا عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، والتي طالبت بربط المساعدات المقدمة لإسرائيل بوقف البناء بالمستوطنات اليهودية بالأراضي المحتلة.

وذكرت وارن أن استمرار البناء يقوض حل الدولتين، وأن مضي إسرائيل في ”الاتجاه المعاكس“ يضع جميع الملفات على الطاولة.

ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية وقتها عن وارن، أنه في حال انتخبت للرئاسة سوف تعيد بحث مسألة المساعدات الأمريكية الممنوحة لإسرائيل، وتأكيدها أنه في حال أصبحت رئيسة للبلاد، ”ستشترط استمرار المساعدات بوقف البناء في مستوطنات الأراضي المحتلة“.

خلافات عميقة

وتعمقت الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية وبين الحزب الديمقراطي الأمريكي، في الفترة الأخيرة، عقب قرار الحكومة الإسرائيلية منع دخول النائبتين الديمقراطيتين رشيدة طليب وإلهان عمر إلى البلاد، في آب/ أغسطس الماضي.

وأبلغت مصادر بالحزب الديمقراطي دبلوماسيين إسرائيليين، أنه في حال قامت إسرائيل بمنع دخول النائبتين، سيعني الأمر تجاوز الخطوط الحمراء في العلاقة بين الجانبين، وهي العلاقة التي تدهورت على خلفية دعم نتنياهو للرئيس ترامب، وانتقاده العلني للرئيس السابق باراك أوباما على خلفية الاتفاق النووي مع إيران.