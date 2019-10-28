لأول مرة.. إيران تعين سفيرًا لها من السنة في منظمة العمل الدولية

وافق وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإيراني، محمد شريعتمداري، الاثنين، على تعيين ”سليمان باك سرشت“ من أبناء الطائفة السنية عن القومية الكردية ممثلًا للحكومة الإيرانية في منظمة العمل الدولية التي يقع مقرها في جنيف السويسرية.

وذكر نائب رئيس كتلة الأمل البرلمانية الإصلاحية ”عبدالكريم حسين زاده“ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إنه ”بعد مفاوضات مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية (محمد شريعتمداري)، تم ترشيح سليمان باك سرشت من الطائفة السنية ومن القومية الكردية، ممثلًا عن إيران في منظمة العمل الدولية في جنيف“.

وأضاف حسين زاده إن سليمان باك سرشت ”أول سفير إيراني من أهل السنة في جنيف“، مقدمًا شكره لوزير العمل والشؤون الاجتماعية على حسن اختياره.

وفي 31 من اكتوبر 2017، تم انتخاب سليمان باك سرشت من قبل وزير العمل، كنائب للوزير ورئيس المنظمة الوطنية الفنية والمهنية، وفي 21 سبتمبر الماضي، حل محله ”أوسط هاشمي“.

وسليمان باك سرشت (من مواليد 23 سبتمبر 1972) من أهالي مدينة ”بيرانشهر“ التابعة لمحافظة آذربايجان الغربية شمال غرب إيران والتي تقطن هذه المدنية أغلبية من القومية الكردية.

وهو استاذ في علم الاجتماع بجامعة بو علي سينا، كما تولى نائب رئيس قسم الدراسات الثقافية والاجتماعية في المركز الإيراني للدراسات الاستراتيجية، وهو عضو في المجلس العلمي لمعهد الثقافة والفنون والعمارة والمؤسس المشارك لمركز الفكر الطلابي، كما كان يدير البحوث التطبيقية لمكتب الحكومة.

وتمنع إيران منذ الثورة عام 1979 أهل السنة من أغلب الحقوق الاجتماعية والسياسية بما فيها تولي مناصب رفيعة المستوى في الحكومة والنظام والمؤسسات العسكرية.

ويشكل السنة 20% إلى 25% من السكان في إيران، وينتشرون كأغلبية في محافظات كردستان وبلوشستان وجولستان والساحلي، وكأقلية في أذربيجان الغربية والأهواز وخراسان، إلا أن السلطات الإيرانية تمتنع عن إدراج المذهب والقومية في الإحصائيات العامة.