نتنياهو يحذر من صواريخ إيرانية تستهدف كل الشرق الأوسط

حذر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته اليوم الإثنين، من خطورة ”صواريخ جوالة“ يمكنها الوصول إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران بالبحث عن سُبل لشن هجوم بصواريخ دقيقة التوجيه على إسرائيل من اليمن، في تلميح على ما يبدو إلى توجه إسرائيلي لتوجيه ضربة وقائية لليمن.

وجاءت مزاعم نتنياهو، التي خلت من تفاصيل، لدى استضافته لوفد أمريكي رفيع، وبعد أيام من تحذيرات صريحة بشكل غير معتاد في إسرائيل من أن حرباً قد تندلع مع إيران أو حلفائها على أكثر من جبهة.

وقال نتنياهو خلال لقاء وزير الخزانة الأمريكية، في القدس المحتلة، إن إيران هي تهديد وجودي على السلام في الشرق الأوسط، مطالبًا الولايات المتحدة بفرض المزيد من العقوبات على إيران.

وأضاف: ”إيران ترغب في تطوير صواريخ دقيقة التوجيه يمكنها ضرب أي هدف في إسرائيل ضمن حدود خمسة إلى عشرة أمتار“.

وتابع: ”إيران تأمل في استخدام كل من إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن كقواعد لمهاجمة إسرائيل بقذائف وصواريخ دقيقة التوجيه. إنه خطر. خطر هائل“.

وأفاد موقع i24news العبري، بأن جاريد كوشنير المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى نتنياهو في القدس، رفقة مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية، حيث سيتناولون قضايا أمنية وسياسية واقتصادية مختلفة.

واجتمع كوشنير لأول مرة، مع بيني غانتس، رئيس تحالف ”أزرق أبيض“ الإسرائيلي، أكبر تشكيلات المعارضة، والمرشح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، في السفارة الأمريكية في القدس.

وشارك في هذا الاجتماع آفي بيركوفيتش الذي سيخلف الموفد الأمريكي الخاص الى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، حسب قناة ”مكان“ العبرية.