بلغاريا تطرد دبلوماسيًّا روسيًّا ”جمع أسرار الدولة“‎

أعلنت النيابة العامة في بلغاريا طرد دبلوماسي يعمل في السفارة الروسية في العاصمة صوفيا؛ بسبب ”جمعه معلومات تصنف أنها من أسرار الدولة“.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة، الإثنين، بأن جهاز الأمن القومي تقدم بشكوى ضد شخص يعمل كسكرتير أول في السفارة الروسية بصوفيا، بشبهة ”جمعه معلومات تصنف أنها أسرار دولة“.

وكشفت التحقيقات أن الدبلوماسي المذكور ”جمع معلومات خاصة“ منذ سبتمبر/ أيلول عام 2018، وأجرى على مدار العام لقاءات منتظمة مع مسؤولي دولة معينين في بلغاريا.

وأشارت إلى أن أحد الأشخاص الذين كان يلتقيهم الدبلوماسي موظف رفيع المستوى، له صلاحية الوصول إلى معلومات خاصة متعلقة ببلغاريا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ولفتت إلى أن الدبلوماسي المذكور دفع مبالغ مالية مقابل المعلومات التي حصل عليها.

وذكر النائب العام ”سوتير تزاتزاروف“ أنه التقى وزيرة الخارجية ايكاترينا زاهيريفا، وطلب اتخاذ الإجراءات المطلوبة لعدم إمكانية محاكمته لامتلاكه الحصانة الدبلوماسية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية البلغارية في بيان لها مغادرة الدبلوماسي الروسي البلاد.